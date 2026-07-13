Treći rok za upis u srednje škole 21. avgusta: Ministarstvo priprema opsežne reforme

NIN pre 4 sati  |  Tanjug
Treći rok za upis u srednje škole 21. avgusta: Ministarstvo priprema opsežne reforme
Ministarstvo prosvete, posle uspešno završenih aktivnosti u okviru prvog i drugog upisnog kruga u srednje škole, aktivno sprovodi planove i pripreme za preostale učenike koje treći upisni rok očekuje 21. avgusta, istakla je danas pomoćnica ministra prosvete Danka Nešović na konferenciji u Vladi Srbije povodom predstavljanja rezultata upisa u srednje škole. Slobodnih mesta u srednjim školama nakon prva dva upisna roka ostalo je oko 10.000, a Nešović je istakla da će
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Zabranjuje se branje vrganja u Srbiji zbog opasne zaraze! Uvode se "tampon zone" oko velikih farmi, a evo zašto je okolina…

Zabranjuje se branje vrganja u Srbiji zbog opasne zaraze! Uvode se "tampon zone" oko velikih farmi, a evo zašto je okolina Beograda najugroženija

Blic pre 7 minuta
Ministar Glamočić najavio pooštravanje mera zbog afričke kuge svinja

Ministar Glamočić najavio pooštravanje mera zbog afričke kuge svinja

Radio 021 pre 22 minuta
Glamočić: „Pojačane mere protiv afričke kuge svinja u 6 upravnih okruga“

Glamočić: „Pojačane mere protiv afričke kuge svinja u 6 upravnih okruga“

Serbian News Media pre 1 sat
Glamočić: Nema mesta panici, afrička kuga svinja nije opasna za ljude

Glamočić: Nema mesta panici, afrička kuga svinja nije opasna za ljude

RTK pre 2 sata
Otvori oči: Menja li Brisel svoju politiku prema Moskvi?

Otvori oči: Menja li Brisel svoju politiku prema Moskvi?

Newsmax Balkans pre 3 sata
Srednje škole upisalo više od 57.000 učenika, ostalo još 10.000 slobodnih mesta: "Opalo interesovanje za IT sektor"

Srednje škole upisalo više od 57.000 učenika, ostalo još 10.000 slobodnih mesta: "Opalo interesovanje za IT sektor"

Newsmax Balkans pre 4 sati
Uspešno završen završni ispit i upis učenika u srednje škole

Uspešno završen završni ispit i upis učenika u srednje škole

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaVlada SrbijeMinistar prosveteMinistarstvo prosvetesrednje skoledanka nesovic

Društvo, najnovije vesti »

Razgovor o obeležavanju genocida

Razgovor o obeležavanju genocida

Danas pre 37 minuta
„Bez njih četvoro ne može da se donese nijedna odluka“: Šta mogu da postignu nezavisni članovi REM?

„Bez njih četvoro ne može da se donese nijedna odluka“: Šta mogu da postignu nezavisni članovi REM?

Danas pre 42 minuta
Univerzitet u Beogradu beleži najveći broj upisanih brucoša u poslednje tri godine: Na kojim fakultetima više nema slobodnih…

Univerzitet u Beogradu beleži najveći broj upisanih brucoša u poslednje tri godine: Na kojim fakultetima više nema slobodnih mesta?

Danas pre 1 sat
Za Mariniku Tepić je vraćanje optužnice protiv Gorana Vesića za pad nadstrešnice poraz

Za Mariniku Tepić je vraćanje optužnice protiv Gorana Vesića za pad nadstrešnice poraz

Danas pre 1 sat
Pre polaska u Grčku pročitajte ovo: Evo kolike kazne vas mogu sačekati na putu i letovanju

Pre polaska u Grčku pročitajte ovo: Evo kolike kazne vas mogu sačekati na putu i letovanju

Danas pre 1 sat