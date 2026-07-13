Treći rok za upis u srednje škole 21. avgusta: Ministarstvo priprema opsežne reforme

Ministarstvo prosvete, posle uspešno završenih aktivnosti u okviru prvog i drugog upisnog kruga u srednje škole, aktivno sprovodi planove i pripreme za preostale učenike koje treći upisni rok očekuje 21. avgusta, istakla je danas pomoćnica ministra prosvete Danka Nešović na konferenciji u Vladi Srbije povodom predstavljanja rezultata upisa u srednje škole. Slobodnih mesta u srednjim školama nakon prva dva upisna roka ostalo je oko 10.000, a Nešović je istakla da će