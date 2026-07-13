Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu 2,7 odsto, mesečna 0,2 odsto

Nova ekonomija pre 1 sat
Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu 2,7 odsto, mesečna 0,2 odsto

Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu ove godine iznosila je 2,7 odsto, a mesečna 0,2 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje, kojima se meri inflacija, u junu su, u odnosu na decembar 2025. godine, u proseku veće 2,6 odsto. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu je rast cena zabeležen u grupama rekreacija, sport i kultura (pet odsto), predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge (0,8 odsto), nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana (0,7 odsto), zdravlje (0,5
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