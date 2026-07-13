Đoković skočio na ATP listi: Zverev preskočio "zaboravljenog" Alkaraza, sijaset promena u Top 10

Nova pre 3 sata
Đoković skočio na ATP listi: Zverev preskočio "zaboravljenog" Alkaraza, sijaset promena u Top 10

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković napredovao je za jedno mesto na najnovijoj ATP listi objavljenoj posle Vimbldona.

Đoković je sa osme pozicije skočio na sedmu i sada ima 3.760 bodova, svega 10 manje od šestoplasiranog Bena Šeltona, pa bi već na narednim turnirima mogao da nastavi uspon. Na vrhu nije bilo promena. Janik Siner je osvajanjem Vimbldona odbranio prvo mesto na ATP listi i sada ima 13.450 poena. Iza Italijana je došlo do rokade. Aleksander Zverev, koji je igrao finale u Londonu, preuzeo je drugo mesto sa 8.480 bodova, dok je Karlos Alkaraz pao na treću poziciju sa
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