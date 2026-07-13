Drama nadomak Pariza: Vatra stigla do naselja, evakuisano 1.000 ljudi

Francuska se danas suočila sa velikim šumskim požarom u blizini šume Fontenblo (Fontainebleau), oko 70 kilometara jugoistočno od Pariza, dok se toplotni talas nastavlja u većem delu zemlje.

Požar, koji su vlasti opisale kao „izuzetno snažan“ i „nezapamćenih razmera“, zahvatio je oko 800 hektara površine i primorao oko 1.000 stanovnika i turista da se evakuišu iz delova opštine Le Vodue, prenosi BFM TV. Gradonačelnik Le Voduja Mišel Kalmi izjavio je da se „zid plamena“ velikom brzinom približavao selu i stigao do samog ruba stambenih naselja. Portparolka francuske vlade Mod Brežon rekla je za RTL da je reč o „izuzetnoj situaciji“ i istakla da požar