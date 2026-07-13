Ministarka Đedović Handanović: Cilj je da do 2035. godine započne izgranja nuklearnog postrojenja

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je cilj da Srbija do sredine 2027. godine završi prvu fazu nuklearnog programa, a da izgradnju nuklearnog postrojenja započne do 2035. godine.

Đedović Handanović je, na otvaranju radionice o ulozi i odgovornostima Nacionalnog tela za sprovođenje Programa nuklearne energije (NEPIO), kazala da je cilj da Srbija do sredine sledeće godine ima sve potrebne informacije za donošenje informisane odluke o daljem razvoju nuklearnog programa, prenelo je Ministarstvo. "Do 2032. godine očekujemo da budemo spremni, u institucionalnom, regulatornom i stručnom smislu, da odaberemo tehnologiju i započnemo proces