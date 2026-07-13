VIDEO Zverev posle finala nije mogao da ne pomene Novaka: Novinari ga "zaboravili", a onda stigla korekcija

Novak Đoković se našao u situaciji da ne pripada nijednog generaciji u potpunosti. Nije dovoljno mlad kao većina trenutnih igrača, ali nije ni u penziji kao njegovi vršnjaci. Zbog toga ga i mnogi novinari "zaboravljaju".

Namerno ili ne, to je polemika za neku drugu priliku, tek Aleksander Zverev nije propustio priliku da ga pomene nakon finala Vimbldona. Pitali su ga najpre da li smatra da bi mogao da formira veliku trojku sa Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom. "Nadam se. Zbog toga sam ovde. Opet, mislim da sam ove godine napredovao. Smatram da sam ih pritiskao. Nisam ih pobedio ove godine, ali mislim da sam ih doveo do krajnjih granica. Alkaraza u Australiji, Sinera možda ovde.