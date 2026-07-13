Viz er predao peticiju sa 21.000 potpisa Direktoratu civilnog vazduhoplovstva: "Naša radna mesta su posle 15 godina ugrožena"

Predstavnici avio-kompanije Viz er (Wizz Air) predali su danas Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije peticiju za očuvanje baze te avio-kompanije u Beogradu, sa više od 21.000 potpisa građana.

Menadžerka baze za kabinsko osoblje Viz era u Beogradu Nevena Todorović rekla je novinarima da peticijom traže da se i nakon novembra ove godine neometano nastavi postojanje baze Viz era u Beogradu i sačuvaju radna mesta 200 zaposlenih. Ona je rekla da su potpisnici peticije građani koji su prepoznali važnost postojanja niskotarifne avio-kompanije u Beogradu, ali i povezanost Beograda sa Evropom. Todorović je rekla da su predstavnici Viz era peticiju danas predali