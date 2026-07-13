Viz er predao peticiju sa 21.000 potpisa Direktoratu civilnog vazduhoplovstva: "Naša radna mesta su posle 15 godina ugrožena"

Nova pre 2 sata
Viz er predao peticiju sa 21.000 potpisa Direktoratu civilnog vazduhoplovstva: "Naša radna mesta su posle 15 godina ugrožena"

Predstavnici avio-kompanije Viz er (Wizz Air) predali su danas Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije peticiju za očuvanje baze te avio-kompanije u Beogradu, sa više od 21.000 potpisa građana.

Menadžerka baze za kabinsko osoblje Viz era u Beogradu Nevena Todorović rekla je novinarima da peticijom traže da se i nakon novembra ove godine neometano nastavi postojanje baze Viz era u Beogradu i sačuvaju radna mesta 200 zaposlenih. Ona je rekla da su potpisnici peticije građani koji su prepoznali važnost postojanja niskotarifne avio-kompanije u Beogradu, ali i povezanost Beograda sa Evropom. Todorović je rekla da su predstavnici Viz era peticiju danas predali
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Više od 21.000 ljudi poziva na zaštitu konkurencije, radnih mesta i povezanost Srbije

Više od 21.000 ljudi poziva na zaštitu konkurencije, radnih mesta i povezanost Srbije

BizLife pre 3 minuta
Wizz Air predao više od 21.000 zahteva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

Wizz Air predao više od 21.000 zahteva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

Nedeljnik pre 2 sata
VIŠE OD 21.000 LJUDI POZIVA NA ZAŠTITU KONKURENCIJE, RADNIH MESTA I POVEZANOSTI SRBIJE

VIŠE OD 21.000 LJUDI POZIVA NA ZAŠTITU KONKURENCIJE, RADNIH MESTA I POVEZANOSTI SRBIJE

Biznis i finansije pre 2 sata
Wizz Air predao Vladi Srbije i DCV-u peticiju sa više od 21.000 potpisa građana

Wizz Air predao Vladi Srbije i DCV-u peticiju sa više od 21.000 potpisa građana

Aero.rs pre 2 sata
Predstavnici Viz Era predali 21.000 zahteva građana da bi ostali u Srbiji

Predstavnici Viz Era predali 21.000 zahteva građana da bi ostali u Srbiji

Radio 021 pre 2 sata
Wizz Air predao više od 21.000 zahteva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

Wizz Air predao više od 21.000 zahteva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

Insajder pre 3 sata
Wizz Air predao više od 21.000 zahteva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

Wizz Air predao više od 21.000 zahteva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Zbog nestašice memorijskih čipova globalne isporuke pametnih telefona pale na najniži nivo od 2013. godine

Zbog nestašice memorijskih čipova globalne isporuke pametnih telefona pale na najniži nivo od 2013. godine

Insajder pre 18 minuta
Beograd dobija sistem za iznajmljivanje 2.000 električnih trotineta i 600 e-bicikala

Beograd dobija sistem za iznajmljivanje 2.000 električnih trotineta i 600 e-bicikala

Nova ekonomija pre 13 minuta
Uređuje se leva obala Save na Novom Beogradu: Koji će sve sadržaji biti napravljeni?

Uređuje se leva obala Save na Novom Beogradu: Koji će sve sadržaji biti napravljeni?

Nova ekonomija pre 18 minuta
Novi automobil za manje od 50 € mesečno? Ovakva ponuda se retko viđa

Novi automobil za manje od 50 € mesečno? Ovakva ponuda se retko viđa

Kamatica pre 18 minuta
Đedović: Završićemo 1. fazu nuklearnog programa sredinom 2027, početak gradnje do 2035.

Đedović: Završićemo 1. fazu nuklearnog programa sredinom 2027, početak gradnje do 2035.

RTV pre 3 minuta