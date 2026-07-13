Broj žrtava zemljotresa dostigao 4.490, nastavlja se potraga za preživelima

Zvanični broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.490, rekao je danas predsednik Nacionalne skupštine i načelnik štaba privremenih kampova Horhe Rodrigez. Zvanični broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907. Rodrigez je prethodno rekao da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju. „Dok god ima