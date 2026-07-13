Tramp: Iran će danas i sutra biti izložen snažnim napadima

Politika pre 24 sata
Tramp: Iran će danas i sutra biti izložen snažnim napadima

Donald Tramp je rekao da će SAD verovatno uskoro ponovo gađati planinu Pikeks gde se nalazi tajno iransko nuklearno postrojenje

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas u intervjuu Hjuu Hjuitu da će Iran danas i sutra biti izložen snažnim napadima. Tramp je rekao da će Sjedinjene Države uništiti planinu Pikeks u Iranu gde se nalazi tajno iransko nuklearno postrojenje. „Uništićemo planinu Pikeks. Recite Irancima da budu spremni”, rekao je Tramp i dodao da Amerikanci pažljivo prate sve što se dešava na toj teritoriji. On je kazao da ne vide tamo bilo
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