Tramp: Iran će danas i sutra biti izložen snažnim napadima

Donald Tramp je rekao da će SAD verovatno uskoro ponovo gađati planinu Pikeks gde se nalazi tajno iransko nuklearno postrojenje

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas u intervjuu Hjuu Hjuitu da će Iran danas i sutra biti izložen snažnim napadima. Tramp je rekao da će Sjedinjene Države uništiti planinu Pikeks u Iranu gde se nalazi tajno iransko nuklearno postrojenje. „Uništićemo planinu Pikeks. Recite Irancima da budu spremni”, rekao je Tramp i dodao da Amerikanci pažljivo prate sve što se dešava na toj teritoriji. On je kazao da ne vide tamo bilo