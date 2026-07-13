Tramp: Uništena je ratna infrasturktura Islamske Republike

Politika pre 1 sat
Tramp: Uništena je ratna infrasturktura Islamske Republike

„Najviši iranski vojni komandati su ubijeni a Modžataba Hamnei sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija je gotov” – rekao je Tramp za Foks Njuz

VAŠINGTON – Iranski ajatolah Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, je „90 odsto gotov”, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dodajući da su najviši iranski vojni komandati ubijeni. „Hamnei je gotov, sin je 90 odsto gotov”, rekao je Tramp za Foks Njuz. On je u razgovoru za američku televiziju istakao i da su iranski lideri ubijeni, kao i da je uništena ratna infrasturktura Islamske Republike. „Nemaju mornaricu,
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