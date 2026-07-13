Ministar Glamočić najavio pooštravanje mera zbog afričke kuge svinja

Ministar poljoprivrede, Dragan Glamočić, održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa u cilju donošenja mera za sprečavanje širenja afričke kuge svinja. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Glamočić je na povodom afričke kuge koja napada svinje naglasio da nema mesta za paniku jer se virus ne prenosi na ljude, a već je doneta odluka da se pooštre kazne kako bio se sprečilo širenje bolesti. Glamočić je posle sastanka u Vladi Srbije rekao za Tanjug da je od početka godine oko 25.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge. Najugroženija su tri okruga: Mačvanski, Sremski i beogradski oko Obrenovca, a virus je za sada prisutan u šest okruga.