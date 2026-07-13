Na današnji dan: Održani Live Aid koncerti, rođen Cezar, počelo prvo Svetsko prvenstvo u fudbalu

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 13. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1793 - Ubijen Žan Pol Mara, jedan od glavnih vođa Francuske revolucije i lider montanjara. Ubistvo izvršila Šarlot Korde, četiri dana kasnije pogubljena na giljotini. 1822 - U ratu Grčke za nezavisnost grčka vojska pobedila je turske snage kod Termopilskog klanca. 1837 - Kraljica Viktorija I preselila se u Bakingamsku palatu u Londonu, kao prvi britanski monarh koji će živeti u toj palati. 1878 - Završen je Berlinski kongres, na kom su evropske sile, Nemačka,