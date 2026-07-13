Predstavnici Viz Era predali 21.000 zahteva građana da bi ostali u Srbiji

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
Predstavnici Viz Era predali 21.000 zahteva građana da bi ostali u Srbiji

Predstavnici kompanije VIz Er danas su predali više od 21.000 potpisa građana Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, kako bi očuvali poslovanje u Beogradu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Predstavnici kompanije pozvali su i na dijalog sa nadležnim državnim institucijama. "Tražimo da se omogući neometano poslovanje Viz era u Beogradu, koje je nakon 15 godina poslovanja ugroženo", rekla je menadžerka baze kabinskog osoblja Viz Era Nevena Todorović. Avio-kompanija Viz Er želi da nastavi rad u Srbiji, ali se pribojava da bi 200 zaposlenih moglo ostati bez posla zbog promene pravilnika o izdavanju odobrenja stranom avio-prevozniku za obavljanje
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