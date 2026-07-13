Rekonstrukcija vlade Hristijana Mickoskog pred poslanicima Sobranja Severne Makedonije

Radio sto plus pre 2 sata
Rekonstrukcija vlade Hristijana Mickoskog pred poslanicima Sobranja Severne Makedonije

Na dnevnom redu 112. sednice Sobranja pred poslanicima je predlog za razrešenje osam ministara, među kojima je i ministar za odnose među zajednicama Ivan Stoilković, koji će jedini dobiti novo ministarstvo.

Stoilković, koji je i jedan od zamenika premijera Severne Makedonija predložen je za novog ministra za loklanu samoupravu umesto Zlatka Perinskog, dok bi njega na mestu minista za odnose među zejednicama trebalo da zameni Agon Farati. Direktor fonda za zdravtsvo Severne Makedonije Sašo Klekovski predložen je za ministra koji će voditi Ministarstvo zdravlja, umesto Azira Aliua. Ministra kulture Severne Makedonije Zorana Ljutokova bi na toj funciji trebalo da zameni
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