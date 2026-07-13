Vremenska prognoza za utorak 14. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

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Vremenska prognoza za utorak 14. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

Vetar slab i umeren severni i severozapadni, posle podne i uveče na severu i zapadu zemlje jugozapadni.

Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepeni. Кrajem dana i uveče na severu zemlje prolazno umereno naoblačenje bez padavina. U Beogradu vreme sutra pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom, a uveče sa jugozapadnim. Jutarnja temperatura kretaće se 17 do 19, a najviša dnevna biće oko 31 stepen. U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo, ali nestabilno. Ponegde će biti oblačno sa
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