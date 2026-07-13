Upis u srednje škole završen, ostalo oko 10.000 slobodnih mesta

BEOGRAD - Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je upis učenika u srednje škole uspešno završen, uprkos izazovima, i da je u prvom i drugom upisnom roku upisano 57.580 đaka, prenosi Tanjug.

Stanković je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da je završni ispit ove godine polagalo 64.400 učenika, dok je u srednjim školama bilo oko 72.000 slobodnih mesta. Prema njegovim rečima, posle dva upisna roka preostalo je oko 10.000 slobodnih mesta. Ministar je naveo da je prosečan broj bodova ostvarenih na završnom ispitu ostao na nivou prošlogodišnjih rezultata. Kako je rekao, zabeležen je nešto slabiji učinak iz maternjeg jezika, dok su matematika i