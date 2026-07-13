Glamočić: Nema mesta panici, afrička kuga svinja nije opasna za ljude

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je danas sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Glamočić je rekao da je od početka godine oko 25 hiljada svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge.