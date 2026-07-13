Iran i SAD nastavljaju da razmenjuju udare; Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju

Nastavlja se razmena napada američkih snaga i iranske vojske dok, posrednik u pregovorima, Pakistan apeluje na obe strane da "preduzmu hitne korake ka deeskalaciji". Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je Iran u subotu pristao pa ubrzo odustao od sporazuma.

09:30 Saobraćaj u Ormuzu na najnižem nivou za nekoliko proteklih sedmica Saobraćaj u Ormuskom moreuzu toliko je usporen da je sveden na najniži nivo y proteklih nekoliko sedmica, prenela je Al Džazira. Šest brodova je prošlo kroz moreuz u nedelju, prema podacima Kplera, globalne analitičke platforme koja pruža podatke i uvid u realnom vremenu o svetskom tržištu robe i pomorskom transportu. Među tih šest plovila su veoma veliki brodovi za prevoz sirove nafte