Makron priredio večeru za svetske lidere u Jelisejskoj palati; Vučić: Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije

RTS pre 43 minuta
Makron priredio večeru za svetske lidere u Jelisejskoj palati; Vučić: Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Parizu povodom Dana pada Bastilje. Prisustvuje večeri koju je u čast svetskih lidera priredio predsednik Francuske Emanuel Makron. Predsednik Vučić poručio je da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije.

"Dobro je što smo zastupljeni ovde, Srbiji je ukazana velika čast" Predsednik Srbije je posle svečane večere u Jelisejskoj palati rekao da je našoj zemlji učinjena velika čast što će učestvovati u paradi povodom francuskog državnog praznika - 14. jula. "Sve NATO zemlje će imati svoje predstavnike, a mi smo jedina zemlja koja nije članica ni EU, ni NATO alijanse, ni Koalicije voljnih, i dobili taj poziv. I to jeste čast za našu zemlju, i zahvalan sam predsedniku
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