Od minus četiri do plus dva – Siner ekspresno nadmašio Alkaraza u trci za "velikim titulama"

RTS pre 6 minuta
Od minus četiri do plus dva – Siner ekspresno nadmašio Alkaraza u trci za "velikim titulama"

Trijumfom na Vimbldonu Janik Siner ne samo da je odbranio trofej, već je u uzbudljivoj trci za "velikim titulama" uvećao prednost u odnosu na Karlosa Alkaraza.

Janik Siner je pobedom nad Aleksandrom Zverevom u finalu najprestižnijeg turnira stigao do 17. "velike titule" u karijeri, čime je nadmašio Karlosa Alkaraza, već tri meseca odsutnog zbog povrede ručnog zgloba. Ujedno, Italijan je upisao i 100. pobedu na grend slem turnirima. Siner preoteo vođstvo Alkarazu Pod pojmom "velike titule" računaju se trofeji na grend slemovima, Završnom ATP turniru i mastersima, kao i olimpijsko zlato u singlu. Siner sada ima 17 takvih
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