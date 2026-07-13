Stanje povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori – dečak u teškom stanju, ostali povređeni stabilno

Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu.

Dečak koji se nalazi u bolnici u Podgorici zadobio je teže povrede glave i grudnog koša u nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori. U tom udesu jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Novinar iz Herceg Novog Perica Đaković javlja da se autobus kretao na relaciji Nikšić–Kotor, verovatno na povratku iz Nikšića, odnosno Ostroga, ka Boki kotorskoj. Do nesreće je došlo na poslednjoj krivini pred Lipcima, na mestu gde