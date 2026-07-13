BLISKOISTOČNI SUKOB Iran i SAD nastavljaju da razmenjuju udare; Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju

TEHERAN,VAŠINGTON - Nastavlja se razmena napada američkih snaga i iranske vojske dok, posrednik u pregovorima, Pakistan apeluje na obe strane da "preduzmu hitne korake ka deeskalaciji". Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je Iran u subotu pristao pa ubrzo odustao od sporazuma.

Ormuski moreuz otvoren je za sva plovila koja žele legalno da prođu tim međunarodnim plovnim putem i saobraćaj se odvija bez problema, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM). Nasuprot tome, Teheran tvrdi da plovidba kroz moreuz trenutno nije moguća zbog, kako navodi, "nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu“, uz poruku da će dozvole biti izdavane kada se uspostave stabilnost i mir. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su