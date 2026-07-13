BLISKOISTOČNI SUKOB Iran i SAD nastavljaju da razmenjuju udare; Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju

RTV pre 1 sat  |  RTS,Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB Iran i SAD nastavljaju da razmenjuju udare; Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju

TEHERAN,VAŠINGTON - Nastavlja se razmena napada američkih snaga i iranske vojske dok, posrednik u pregovorima, Pakistan apeluje na obe strane da "preduzmu hitne korake ka deeskalaciji". Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je Iran u subotu pristao pa ubrzo odustao od sporazuma.

Ormuski moreuz otvoren je za sva plovila koja žele legalno da prođu tim međunarodnim plovnim putem i saobraćaj se odvija bez problema, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM). Nasuprot tome, Teheran tvrdi da plovidba kroz moreuz trenutno nije moguća zbog, kako navodi, "nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu“, uz poruku da će dozvole biti izdavane kada se uspostave stabilnost i mir. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sve gori na Bliskom istoku Novi, žestoki talas napada obe strane: Umešala se još jedna država, poziva na smirivanje tenzija

Sve gori na Bliskom istoku Novi, žestoki talas napada obe strane: Umešala se još jedna država, poziva na smirivanje tenzija

Blic pre 7 minuta
Iran i SAD nastavljaju da razmenjuju udare; Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju

Iran i SAD nastavljaju da razmenjuju udare; Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju

RTS pre 27 minuta
Dramatično upozorenje UN! Gutereš pozvao SAD i Iran da hitno prekinu sukob: Posledice će biti katastrofalne!

Dramatično upozorenje UN! Gutereš pozvao SAD i Iran da hitno prekinu sukob: Posledice će biti katastrofalne!

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranPakistanVašingtonTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kako je Ukrajina postala skoro neprijatelj Poljske?

Kako je Ukrajina postala skoro neprijatelj Poljske?

Danas pre 27 minuta
UKRAJINSKA KRIZA U napadu ukrajinskih snaga na Energodar i Moskovsku oblast ima mrtvih i ranjenih; Zelenski smenjuje Juliju…

UKRAJINSKA KRIZA U napadu ukrajinskih snaga na Energodar i Moskovsku oblast ima mrtvih i ranjenih; Zelenski smenjuje Juliju Sviridenko

RTV pre 12 minuta
Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku

Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku

BBC News pre 7 minuta
Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku

Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku

Danas pre 2 minuta
Sve gori na Bliskom istoku Novi, žestoki talas napada obe strane: Umešala se još jedna država, poziva na smirivanje tenzija

Sve gori na Bliskom istoku Novi, žestoki talas napada obe strane: Umešala se još jedna država, poziva na smirivanje tenzija

Blic pre 7 minuta