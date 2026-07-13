Đurić sa generalnim sekretarom OEBS-a o saradnji i situaciji na Kosovu i Metohiji

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Đurić sa generalnim sekretarom OEBS-a o saradnji i situaciji na Kosovu i Metohiji

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se danas sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Feridunom Sinirliogluom, sa kojim je razgovarao o daljoj saradnji sa OEBS-om, situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim temama.

Đurić je istakao da Srbija sa institucijama Organizacije ostvaruje dobru saradnju i vodi intenzivan dijalog, zahvalivši na podršci koju OEBS pruža Srbiji u procesu reformi i na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Ministar je posebno ukazao na značaj aktivnosti Misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji i istakao njenu važnu ulogu u zaštiti ljudskih prava i unapređenju međuetničkog dijaloga. Razgovarano je i o
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