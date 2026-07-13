Dvadesetjednogodišnja državljanka Srbije podlegla povredama zadobijenim u udesu kombija u Crnoj Gori

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Dvadesetjednogodišnja državljanka Srbije podlegla povredama zadobijenim u udesu kombija u Crnoj Gori

BEOGRAD - Dvadesetjednogodišnja devojka podlegla je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci Grahovo, dok je 16 osoba povređeno, saopšila je Uprava policije.

I stradala devojka i ostali povređeni su državljani Srbije, rekao je direktor te ustanove Dino Panjako. On je za TV Vijesti rekao da je desetogodišnje dete, nakon reanimacije, upućeno u pratnji anesteziologa i anestetičara u Klinički centar Crne Gore, zbog teških povreda unutrašnjih organa. "Do saobraćajne nezgode je došlo na način što je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, sa desne strane
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