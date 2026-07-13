UKRAJINSKA KRIZA U napadu ukrajinskih snaga na Energodar i Moskovsku oblast ima mrtvih i ranjenih; Zelenski smenjuje Juliju Sviridenko

RTV pre 13 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA U napadu ukrajinskih snaga na Energodar i Moskovsku oblast ima mrtvih i ranjenih; Zelenski smenjuje Juliju…

KIJEV/MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.601 dan. Četiri osobe su poginule, a četiri ranjene u napadima ukrajinskih oružanih snaga na Energodar. Odbrambene snage napale su rafineriju nafte Sizranski u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, deset ruskih tankera i četiri trajekta u Azovskom moru. Predsednik Volodimir Zelenski najavio je smenu premijerke Ukrajine Julije Sviridenko.

Na frontu je bilo 212 sukoba, a ruske snage su 26 puta napale Pokrovski pravac, 23 Slavjansk izvele 20 napada ka Konstantinovki, saopštio je Generalštab Ukrajine. U napadu ukrajinske vojske na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su četiri osobe, a četiri su ranjene. Vojska je saopštila da je napadnuta rafinerija nafte Sizranski u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, deset ruskih tankera i četiri trajekta u Azovskom moru. Više osoba je ranjeno u ruskom napadu na
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