Vučić će u Parizu prisustvovati vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Francuske

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje, potvrđeno je za Tanjug.

Predsednik Vučić će tokom posete prisustvovati i svečanoj večeri koju, povodom ovog praznika, u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske Emanuel Makron. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih. U Francuskoj će sutra biti održana tradicionalna vojna parada povodom