Vučić se danas sastaje sa generalnim sekretarom OEBS Feridunom Sinirliogluom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Feridunom Sinirliogluom, najavila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kako se navodi u saopštenju, sastanak će početi u 9 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.