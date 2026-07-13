Vučić se danas sastaje sa generalnim sekretarom OEBS Feridunom Sinirliogluom

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vučić se danas sastaje sa generalnim sekretarom OEBS Feridunom Sinirliogluom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Feridunom Sinirliogluom, najavila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kako se navodi u saopštenju, sastanak će početi u 9 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.
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