Najmanje 27 mrtvih u požaru u baru u Bangkoku

SEEbiz pre 2 sata
Najmanje 27 mrtvih u požaru u baru u Bangkoku

BANGKOK - Najmanje 27 osoba je poginulo, a osam ih je u kritičnom stanju nakon požara koji je u noći na ponedjeljak progutao bar u popularnoj bangkoškoj četvrti Chatuchak. U bolnice je prevezeno više od 60 ozlijeđenih.

Vatrogasci su poziv primili nešto poslije ponoći. Na mjestu događaja zatekli su stravičan prizor ugledavši posjetitelje koji bježe kroz ulazna vrata zahvaćena plamenom. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju ljude kako vrište i trče iz gorućeg objekta, a neki od njih i padaju. Svjedoci: Vatra je krenula s pozornice Prema izjavama svjedoka, požar je izbio u blizini pozornice i vrlo se brzo proširio. Jedan vozač koji je prolazio uočio je plamen oko 23:30
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