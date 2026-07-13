Wizz Air podnio više od 21.000 zahtjeva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

SEEbiz pre 24 minuta
Wizz Air podnio više od 21.000 zahtjeva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

BEOGRAD - Predstavnici mađarske tvrtke Wizz Air danas su Ravnateljstvu civilnog zrakoplovstva podnijeli više od 21.000 zahtjeva građana za očuvanje poslovne baze u Beogradu, uz poziv na dijalog s nadležnim državnim institucijama.

"Tražimo da se omogući nesmetano poslovanje Wizz Aira u Beogradu, koje je ugroženo nakon 15 godina poslovanja", rekla je voditeljica baze kabinskog osoblja Wizz Aira u Beogradu, Nevena Todorović. Dodala je da tvrtka želi nastaviti poslovanje u Beogradu, ali da bi zbog promjene pravilnika o izdavanju odobrenja stranim zračnim prijevoznicima za međunarodni javni zračni prijevoz sa Srbijom, koji je ove godine donijela Uprava, 200 zaposlenika moglo izgubiti posao.
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