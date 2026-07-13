Đedović Handanović: „Srbija planira prvu fazu nuklearnog programa do sredine naredne godine“

Serbian News Media pre 4 sati
Đedović Handanović: „Srbija planira prvu fazu nuklearnog programa do sredine naredne godine“

Dubravka Đedović Handanović je na otvaranju radionice navela da Srbija razvija nuklearni program u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Rekla je i da su definisani zadaci za izradu studija prema metodologiji IAEA i pristupu razvoja nuklearne infrastrukture. Te studije, kako je navela, treba da obuhvate propise i zakone, zaštitu životne sredine, obuku i jačanje stručnog kadra, kao i snabdevanje i dobavljače. Preliminarna studija o upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe već je rađena sa francuskom Elektroprivredom (EDF), a EDF bi trebalo da izradi još četiri studije u prvoj fazi, dok će
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