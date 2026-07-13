Grad Zrenjanin apeluje na poljoprivrednike da primene mere zaštite zbog širenja afričke kuge svinja

Grad Zrenjanin danas je, zbog pojave afričke kuge svinja u Mačvanskom i Sremskom okrugu, gde je uginulo i eutanazirano više od 11.500 svinja, uputio apel odgajivačima svinja da preduzmu sve mere zaštite i strogo postupaju po uputstvima veterinara, posebno imajući u vidu da se virus lako prenosi.

Vlasnici svinja zamoljeni su da svaku promenu koju primete na životinjama odmah prijave veterinarima u svom naseljenom mestu, Veterinarskim stanicama ili veterinarskoj inspekciji. „Vlasnici svinja treba da poštuju mere zaštite, da samo jedno lice hrani svinje, da vrše dezinfekciju pre ulaska u obor, da koriste odgovarajuću odeću i obuću koja će služiti samo za boravak kod svinja, takođe je neophodno da ozbiljno shvate složenost situacije i preduzmu sve ostale