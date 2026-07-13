Grad Zrenjanin apeluje na poljoprivrednike da primene mere zaštite zbog širenja afričke kuge svinja

Serbian News Media pre 57 minuta
Grad Zrenjanin apeluje na poljoprivrednike da primene mere zaštite zbog širenja afričke kuge svinja

Grad Zrenjanin danas je, zbog pojave afričke kuge svinja u Mačvanskom i Sremskom okrugu, gde je uginulo i eutanazirano više od 11.500 svinja, uputio apel odgajivačima svinja da preduzmu sve mere zaštite i strogo postupaju po uputstvima veterinara, posebno imajući u vidu da se virus lako prenosi.

Vlasnici svinja zamoljeni su da svaku promenu koju primete na životinjama odmah prijave veterinarima u svom naseljenom mestu, Veterinarskim stanicama ili veterinarskoj inspekciji. „Vlasnici svinja treba da poštuju mere zaštite, da samo jedno lice hrani svinje, da vrše dezinfekciju pre ulaska u obor, da koriste odgovarajuću odeću i obuću koja će služiti samo za boravak kod svinja, takođe je neophodno da ozbiljno shvate složenost situacije i preduzmu sve ostale
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