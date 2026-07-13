Ministar Stanković: „Uspešan prijemni za srednje škole, ministarstvo položilo test kredibiliteta“

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je uspešno sproveden prijemni ispit za učenike srednjih škola, dodajući da je ministarstvo položilo test kredibiliteta. „U normalnim vremenima ovako nešto bi se podrazumevalo, međutim prošle godine ispit se održavao u uslovima najveće obrazovne krize u istoriji naše zemlje.

Ove godine postojao je eho te krize i nije bilo izvesno da li ćemo stvar u potpunosti dovesti u zonu regularnosti“, rekao je Stanković na konferenciji za medije. Naveo je da je završni ispit polagalo 64.400 učenika, ističući da je prosečan broj bodova koji su učenici ostvarili na nivou prošlogodišnjih rezultata, te da je nešto slabiji učinak ostvaren u oblasti maternjeg jezika. U oblasti matematike i izbornog predmeta, dodao je ministar, učenici su ostvarili nešto