Vučić stigao u Pariz gde će prisustvovati svečanostima povodom nacionalnog praznika Francuske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Pariz, gde će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske – Dana pada Bastilje, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Kako je najavljeno iz Predsedništva Srbije Vučić će večeras prisustvovati svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada povodom nacionalnog praznika priređuje predsednik Francuske Emanuel Makron. Vučić će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog Dana francuske republike.