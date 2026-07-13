Vučić stigao u Pariz gde će prisustvovati svečanostima povodom nacionalnog praznika Francuske

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić stigao u Pariz gde će prisustvovati svečanostima povodom nacionalnog praznika Francuske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Pariz, gde će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske – Dana pada Bastilje, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Kako je najavljeno iz Predsedništva Srbije Vučić će večeras prisustvovati svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada povodom nacionalnog praznika priređuje predsednik Francuske Emanuel Makron. Vučić će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog Dana francuske republike.
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