Janik Siner je naučio da gubi i zato – osvaja

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Saša Ozmo
Janik Siner je naučio da gubi i zato – osvaja

Prošle godine u finalu Rolan Garosa propustio je tri meč lopte i izgubio od Karlosa Alkaraza.

Došao je, osvojio Vimbldon. Sponzor izveštavanja sa Wimbledona Mozzart. Važno je s kim igraš! Ove godine vodio je 6:2, 6:2, 5:1 protiv Huana Manuela Serundola u drugom kolu Rolan Garosa. Potpuno je kolabirao i izgubio taj meč. Došao je, osvojio Vimbldon. Janik Siner potvrdio je da je šampion koji će ostati upisan u istoriju tenisa. Drugu godinu zaredom diže pehar u hramu tenisa – pao je Aleksander Zverev sa 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4. Forhend Saše Zvereva
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

VIDEO Zverev posle finala nije mogao da ne pomene Novaka: Novinari ga "zaboravili", a onda stigla korekcija

VIDEO Zverev posle finala nije mogao da ne pomene Novaka: Novinari ga "zaboravili", a onda stigla korekcija

Nova pre 1 sat
Mats Vilander: "Videli ste šta je Siner uradio Đokoviću, rutinski"

Mats Vilander: "Videli ste šta je Siner uradio Đokoviću, rutinski"

Mondo pre 29 minuta
Siner kasni za Đokovićem: Svi strepe da ne obori sve rekorde Novaku, a evo šta je prava istina

Siner kasni za Đokovićem: Svi strepe da ne obori sve rekorde Novaku, a evo šta je prava istina

Nova pre 54 minuta
Đoković, Federer i Nadal bolji od Sinera po ovom parametru, tu je i njegov najveći rival, evo o čemu je reč

Đoković, Federer i Nadal bolji od Sinera po ovom parametru, tu je i njegov najveći rival, evo o čemu je reč

Telegraf pre 44 minuta
"Opet ste zaboravili Novaka": Saša Zverev se nije zaneo, delio lekcije na Vimbldonu

"Opet ste zaboravili Novaka": Saša Zverev se nije zaneo, delio lekcije na Vimbldonu

Mondo pre 1 sat
Potez Janika Sinera o kom bruji planeta! Nije ispoštovao kraljevski protokol posle finala Vimbldona: Susreo se sa Kejt…

Potez Janika Sinera o kom bruji planeta! Nije ispoštovao kraljevski protokol posle finala Vimbldona: Susreo se sa Kejt Midlton, pa se žestoko obrukao! (video)

Kurir pre 1 sat
Izdala je Ameriku, najlepša Kineskinja sveta na Vimbldonu, gledala Novaka, dominira fotka sa čuvenom Marijom

Izdala je Ameriku, najlepša Kineskinja sveta na Vimbldonu, gledala Novaka, dominira fotka sa čuvenom Marijom

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisRolan GarosVimbldonJanik Sinerjannik sinner

Sport, najnovije vesti »

Serlot priznao grešku: Evo zašto nije dodao Halandu VIDEO

Serlot priznao grešku: Evo zašto nije dodao Halandu VIDEO

B92 pre 0 minuta
Centar ne dolazi u Zvezdu

Centar ne dolazi u Zvezdu

B92 pre 0 minuta
Novak Đoković napredovao na ATP listi, Zverev prestigao Alkaraza posle Vimbldona

Novak Đoković napredovao na ATP listi, Zverev prestigao Alkaraza posle Vimbldona

Danas pre 15 minuta
Crvena zvezda je izbegla potencijalni metak i veliki promašaj: Igrač koji se dovodio s njom ipak izabrao drugačiji put!

Crvena zvezda je izbegla potencijalni metak i veliki promašaj: Igrač koji se dovodio s njom ipak izabrao drugačiji put!

Hot sport pre 19 minuta
Velike vesti za srpski fudbal: Vladan Gašić najavio važnu promenu za klubove!

Velike vesti za srpski fudbal: Vladan Gašić najavio važnu promenu za klubove!

Hot sport pre 44 minuta