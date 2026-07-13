Janik Siner je naučio da gubi i zato – osvaja

Prošle godine u finalu Rolan Garosa propustio je tri meč lopte i izgubio od Karlosa Alkaraza.

Došao je, osvojio Vimbldon. Sponzor izveštavanja sa Wimbledona Mozzart. Važno je s kim igraš! Ove godine vodio je 6:2, 6:2, 5:1 protiv Huana Manuela Serundola u drugom kolu Rolan Garosa. Potpuno je kolabirao i izgubio taj meč. Došao je, osvojio Vimbldon. Janik Siner potvrdio je da je šampion koji će ostati upisan u istoriju tenisa. Drugu godinu zaredom diže pehar u hramu tenisa – pao je Aleksander Zverev sa 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4. Forhend Saše Zvereva