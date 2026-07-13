Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori u teškom stanju, ostali stabilno

Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu.

Dečak koji se nalazi u bolnici u Podgorici zadobio je teže povrede glave i grudnog koša u nesreći koja se u nedelju dogodila kod Risna. U tom udesu jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi su državljani Srbije. Novinar iz Herceg Novog Perica Đaković izjavio je da se autobus kretao na relaciji Nikšić–Kotor, verovatno na povratku iz Nikšića, odnosno Ostroga, ka Boki kotorskoj. Do nesreće je došlo na poslednjoj krivini pred Lipcima, na mestu gde se taj put