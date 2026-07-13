Policija najavljuje rigorozne kontrole širom Srbije

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije u periodu od 13. do 19. jula ove godine sprovešće sedmu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost