Drama u Belgiji: Mladić uhapšen sa čak 34 kanistera "gasa smejavca", od ranije poznat policiji

Belgijska policija uhapsila je juče muškarca u gradu Liježu nakon što je u njegovom automobilu i stanu pronašla ukupno 34 kanistera azot-suboksida, poznatog kao "gas smejavac", saopštilo je tužilaštvo u tom gradu u Valoniji.

Muškarac rođen 2000. godine zaustavljen je tokom vožnje u Liježu, kada su policajci prilikom kontrole u njegovom vozilu pronašli 12 kanistera "gasa smejavca", piše Brasels Tajms. Nakon toga je uhapšen i zadržan u pritvoru, a policija je kasnije pretresla njegov stan, gde je pronašla još 22 kanistera tog gasa. Osumnjičeni je, napominje briselski portal, odranije poznat pravosudnim organima zbog prekršaja povezanih sa zakonima o drogama. Slučaj je sada prosleđen