Slavni, prebogati, a već mrtvi: Ova neizlečiva bolest hara Holivudom i pustoši vile na Beverli Hilsu!

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf Biznis
Slavni, prebogati, a već mrtvi: Ova neizlečiva bolest hara Holivudom i pustoši vile na Beverli Hilsu!

Slava, bogatstvo i pristup najboljoj medicinskoj nezi na svetu ne mogu da kupe ono što je najvrednije – vreme.

Poslednjih godina Holivud je ostao bez brojnih poznatih glumaca i muzičara koji su izgubili bitku sa teškim bolestima, a njihove priče još jednom su pokazale da rak ne pravi razliku između običnih ljudi i najvećih svetskih zvezda. Vest o smrti legendarnog glumca Sema Nila, koji je preminuo u 78. godini nakon borbe sa retkim oblikom raka krvi - angioimunoblastnim T-ćelijskim limfomom - potresla je filmski svet. Glumac koji je stekao svetsku slavu u filmu Park iz
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