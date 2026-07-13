Snimak napada: Tri američka drona udarila u srce iranske baze, komercijalni brodovi pod pritiskom

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Snimak napada: Tri američka drona udarila u srce iranske baze, komercijalni brodovi pod pritiskom
Centralna komanda Oružanih snaga SAD ( CENTCOM) saopštila je da su američke snage izvele napad na postrojenje za održavanje podmornica i ratnih brodova u iranskoj pomorskoj bazi, koristeći više jednosmernih površinskih dronova. "Juče su, koristeći više jednosmernih površinskih dronova za napad, snage Centralne komande uspešno pogodile objekat za održavanje podmornica i brodova u Iranu", navodi se u saopštenju na platformi Iks. CENTCOM navodi da su tri bespilotna
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