Vučić će u Parizu prisustvovati vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Francuske

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić će u Parizu prisustvovati vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Francuske

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje.

Tokom posete, predsednik Vučić prisustvovaće i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije
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