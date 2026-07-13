Ovo je surova realnost! Stigla poruka koja se nikako neće svideti Novaku Đokoviću

Večernje novosti pre 3 sata
Ovo je surova realnost! Stigla poruka koja se nikako neće svideti Novaku Đokoviću

NOVAKU Đokoviću je 25. grend slem trofej ostati nedodirljiv!

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia A bivši četvrti teniser sveta Greg Ruzedski smatra da do njega nikada neće stići. Nekadašnji britanski broj jedan smatra da je Srbin na Vimbldonu imao ogromnu priliku usled odsustva Karlosa Alkaraza. Ipak, zafalilo mu je snage i rutinski je poražen od Janika Sinera u polufinalu. - Mislim da je Alkarazovo odsustvo sa ovog Vimbldona bilo ogromna šansa za njega. Međutim, čini se da ga je fizički prilično potrošio onaj
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