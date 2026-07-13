„Kada se kladite na rat kao da se kladite na fudbal“

O ambicijama da se od "kladioničarskih tržišta" napravi osnova novog oblika vladavine - vladavine budućnosti (futarhije)

Tekst je originalno objavljen u Mond diplomatika na srpskom jeziku. Julsko izdanje pogledajte OVDE. Piše Olivije Nevo, autor knjige Brecht et les mauvais temps nouveaux, La Fabrique, Pariz, 2026, na osnovu koje je sastavljen ovaj članak. New York Times otkrio je da je u roku od svega dvadeset četiri sata pre početka napada na Iran, na kladioničarskim platformama uplaćeno više od trista opklada od najmanje hiljadu dolara, dok je šesnaest naloga pojedinačno uložilo