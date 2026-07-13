Kakve veze ima detinjstvo i to u koga ćemo se zaljubiti?

Velike priče pre 56 minuta  |  Piše Milan Damjanac
Kakve veze ima detinjstvo i to u koga ćemo se zaljubiti?

Stvarni odnos počinje tek onda kada čovek prestane da traži osobu koja će igrati ulogu u njegovoj staroj psihološkoj priči

Jedna od stvari koje ljudi retko primećuju jeste da se u odnosima ne zaljubljujemo samo u osobu, već u strukturu odnosa koja nam je već poznata. Zbog toga zaljubljenost često ima mnogo više veze sa detinjstvom nego sa osobom koja stoji ispred nas. Ono što doživljavamo kao snažnu privlačnost često je zapravo prepoznavanje uloge koju smo davno naučili da igramo. U detinjstvu svako od nas zauzima određenu poziciju u porodičnom sistemu. Neko postaje dete koje mora da
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