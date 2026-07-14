Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i težih incidenata

B92 pre 12 minuta
Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i težih incidenata

Noć u Beogradu protekla je mirno, bez udesa i težih incidenata, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe ove službe tokom noći su obavile 127 intervencija, od kojih je 29 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima najviše srčani i astmatičari i onkološki pacijenti. Tražite još vesti za temu Hronika? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo, hronika, izbori, situacija na Kosovu i Metohiji, stanje u ratnim sukobima na istoku Evrope ili Bliskom
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