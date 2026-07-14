Počeo novi krug isplate premija za mleko: Evo do kada se podnose zahtevi

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Zahtevi se mogu podneti od danas do 14. avgusta putem platforme eAgrar odnosno portala ePodsticaji. Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu, saopštilo je ministarstvo. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje