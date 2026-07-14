‘Božija ruka’, Folklandski rat i crveni Bekamu: Rivalstvo Argentine i Engleske

BBC News pre 23 minuta | Marko Protić - BBC novinar

AFP via Getty Images Maradona dribla odbranu Engleske i golmana Šiltona na Mundijalu 1986. - ovaj gol proglašen je za jedan od najboljih u istoriji svetskih prvenstava

Engleska protiv Argentine za finale Svetskog prvenstva u fudbalu.

Dueli ove dve reprezentacije uvek su donosili zapaljivu iskru, koja ponekad nije imala veze samo sa fudbalom.

Ali nikada do sada ulog nije bio ovako veliki, pošto će pobednik imati priliku da 19. jula igra za trofej najboljeg na svetu.

Na severnoameričkom kontinentu, Argentina pokušava da postane prva reprezentacija koja je odbranila titulu svetskog šampiona još od 1962. i čuvenog brazilskog tima, sa Peleom.

Engleska, sa klupe predvođena nemačkim trenerom Tomasom Tuhelom, juri drugu titulu u istoriji, posle 1966. godine.

Rivalstvo Argentine i Engleske počelo je na Mundijalu 1962. i od tada je obeleženo neverovatnim golovima, kontroverzama i crvenim kartonima.

Ali to nije samo rivalstvo na terenu.

Političke napetosti, posebno oko rata za Folklandska ostrva 1980-ih, dominiraju odnosima dve zemlje, a igrači i navijači Argentine u fudbalskim pesmama i dalje pominju ovaj sukob.

1962: Engleska - Argentina 3:1

Okršaj u grupnoj fazi Mundijala u Čileu bio je blaga epizoda u poređenju sa onim što se kasnije dešavalo.

Engleska je do pobede došla pogocima Rona Flauersa, Bobija Čarltona i Džimija Grivsa.

Obe ekipe su završile grupnu fazu sa po pobedom, porazom i remijem, ali je Engleska prošla zahvaljujući boljoj gol-razlici od Argentine.

U četvrtfinalu, Englesku je izbacio Brazil, koji je kasnije odbranio titulu svetskog šampiona.

1966: Engleska - Argentina 1:0

Da li je ova utakmica na londonskom Vembliju bila događaj koji je presudno uticao na razvoj fudbalskog rivalstva?

Moguće.

Dva tima su se sastala u četvrtfinalu u utakmici u kojoj je Argentina, kako tvrde njeni navijači, pokradena jer je strelac pobedonosnog gola Džefa Herst bio u ofsajdu.

To je, međutim, bio samo vrh ledenog brega kontroverzi, jer je kapiten Argentine Antonio Ratin isključen posle pola sata zbog dva prekršaja u roku od tri minuta.

Prvi je bio zbog saplitanja Bobija Čarltona, drugi zbog nastavka rasprave sa nemačkim sudijom Rudolfom Krajtlajnom.

Utakmica je odložena skoro osam minuta jer je Ratin odbio da napusti teren.

Selektor engleske reprezentacije Alf Remzi opisao je argentinske igrače kao „životinje“ i insistirao je da njegovi igrači ne razmene dresove sa rivalima.

„Argentinci i danas smatraju da je Ratinu nepravedno dodeljen crveni karton, ostali su sa igračem manje, što je Engleskoj otvorilo put ka pobedi i kasnije njihovoj jedinoj tituli prvaka sveta.

„To je izazvalo pravi bes i ogorčenje", rekao je Džošua Nadel, istoričar i autor knjige „Zašto je fudbal važan u Latinskoj Americi", za BBC na srpskom.

Džordž Koen, defanzivac Engleske, koji je osvojio Svetsko prvenstvo 1966, u razgovoru za londonski Gardijan 2009. osvrnuo se na utakmicu.

„Žestoki startovi su u redu. Ali bilo je podmuklih stvari, poput pljuvanja i čupanja kose i ušiju.

„Pokušavali su da nas zastraše", rekao je Koen.

Veruje se da je utakmica dovela i do uvođenja crvenih i žutih kartona, koji su prvi put upotrebljeni na Svetskom prvenstvu 1970. u Meksiku.

Do tada su sudije morale da se oslanjaju na usmena upozorenja.

Ratin, koji je bio u reprezentaciji Argentine od 1959. do 1969. i igrao na svetskim prvenstvima 1962. i 1966, preminuo je 11. jula 2026. - na dan kada je otvoren Mundijal u Meksiku, SAD i Kanadi.

Getty Images Maradona postiže gol rukom protiv Engleske 1986. Ovaj gol je potom nazvan 'Božija ruka', posle izjave Argentinca

1986: Argentina - Engleska 2:1

Četvrtfinale Mundijala u Meksiku 1986. donelo je novi duel Engleske i Argentine - i dva gola Dijega Armanda Maradone za pamćenje.

Ali je utakmica imala je i vojno-političku uvertiru.

Velika Britanija i Argentina su 1982. godine ušle u rat oko britanske prekomorske teritorije, u Argentini poznate kao Malvini.

Invazija je odnela živote 255 britanskih vojnika, tri ostrvljana i 649 argentinskih vojnika.

Argentina je izgubila rat, ali i danas smatra da su ostrva njena teritorija.

Pogledajte video o ratu za Folklandska ostrva ili Malvine, kako ih zovu Argentinci

„Moj otac nije bio siguran da li bi njegove 'princeze' trebalo da idu. Brinuo se da bi napetosti između navijača Argentine i Engleske mogle da eskaliraju.

„Moja majka nije oklevala. Bila je to prilika koja se pruža jednom u životu", ispričala je Lurdes Heredija, BBC novinarka, koja je prisustvovala utakmici na stadionu „Asteka" u Meksiko Sitiju.

Kod prvog gola, Maradona je skočio u duelu sa golmanom Piterom Šiltonom, ali je, nekako neprimećeno, rukom ubacio lopu u mrežu.

Da je u to vreme postojala VAR tehnologija, nema sumnje da bi taj gol bio poništen.

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Ali drugi Maradonin gol je verovatno najbolji u istoriji svetskih prvenstava.

Predriblao je pola engleskog tima, zaobišao Šiltona i pogodio mrežu, udvostručivši prednost Argentine.

„Rat je još bio svež u glavama Argentinaca, a Maradona i ostali igrači su meč shvatili kao neku vrstu osvete.

„Rekli su da su igrali za mladiće koji su poginuli na Malvinima", rekao je Nikolas Kampisi, argentinski pisac i profesor na Džordžtaun univerzitetu u Vašingtonu, za BBC na srpskom.

Argentina je na tom turniru osvojila titulu svetskog prvaka, drugu u istoriji.

Maradona se 2005. godine izvinio Šiltonu, ali je bivši golman Engleske odbio taj gest.

1998: Argentina - Engleska 2:2 (penalima 4:3)

Legendarni engleski fudbaler Dejvid Bekam nikad neće zaboraviti utakmicu osmine finala Mundijala u Francuskoj.

Dobio je crveni karton jer je sa zemlje udario argentinskog igrača Dijega Simeonea, koji je već dugo godina trener Atletiko Madrida.

Pre toga, Gabrijel Batistuta i Alan Širer su postigli po gol iz penala.

A onda je Majkl Oven dao jedan od najlepših pogodaka Engleske na mundijalima za vođstvo od 2:1.

'Promešao' je argentinsku odbranu i poslao loptu pod prečku.

Izjednačujući gol za Argentinu dao je Havijer Zaneti.

Posle produžetaka, usledili su penali koje su za Englesku promašili Dejvid Bati i Pol Ins.

Simeone je godinu dana kasnije dolio ulje na vatru rivalstva:

„Recimo samo da je sudija upao u zamku.

„Bilo mu je i teško da jer sam kvalitetno pao, a u takvim trenucima ima mnogo napetosti.

„Moglo bi se reći da je moj pad pretvorio žuti karton u crveni. Ali, najprikladnija kazna je bio žuti karton.“

PA Media Sudija pokazuje Dejvidu Bekamu crveni karton na meču sa Argentinom 1998.

2002: Argentina - Engleska 0:1

Ponovo je u centru pažnje bio Dejvid Bekam, tražeći iskupljenje za crveni karton 1998.

I uspeo je.

Engleska je pobedila Argentinu 1:0 u utakmici grupne faze.

Bekam je postigao jedini gol na meču iz penala dosuđenog posle prekršaja Maurisija Poketina, sada selektora reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država (SAD), nad Ovenom.

Engleska je prošla u nokat rundu, dok je Argentina prvi put od 1962. eliminisana već u grupnoj fazi.

„Uh, to je baš bilo loše, mediji su rezultat predstavili kao poniženje, mada je tadašnji selektor Marselo Bijelsa kasnije pokazao kakav je trener kroz karijeru", rekao je Romero Nunjez, novinar Bueonos Ajres Heralda, za BBC na srpskom.

Engleska je pobedila Dansku u osmini finala, a potom je izgubila od Brazila u četvrtfinalu.

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(BBC News, 07.14.2026)