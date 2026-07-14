Broj mrtvih u požaru u baru u Bangkoku porastao na 30

BBC News pre 43 minuta | Džonatan Hed - BBC dopisnik

BBC/Lulu Luo U paničnom begu, mnogi su ostali bez obuće - srceparajući prizor ispred popularnog ugostiteljskog objekta u Bangkoku

Najmanje 30 ljudi je poginulo, a desetine su povređene u velikom požaru u baru u Bankgoku, u Tajlandu, najnoviji su zvanični podaci.

Više od 20 povređenih je u kritičnom stanju, dodaju.

Požar je izbio blizu bine kluba u popularnom okrugu Čatučak, a zatim se brzo proširio, kažu očevici.

Na snimcima na internetu vidi se kako posetioci beže u panici, od kojih nekima odeća gori, i pokušavaju da se domognu izlaza.

Vidi se i kako je plamen obavio ulazna vrata bara 'Rong Bir Na Lat Frao'.

Vatrogasci, koji su stigli na lice mesta neposredno posle ponoći, brzo su ugasili požar.

Tela većine žrtava pronašli su u toaletima, gde su očigledno potražili sklonište.

Prema preliminarnim nalazima istrage, požar je možda uzrokovan kratkim spojem u klima uređaju.

Za sada nije zvanično potvrđen uzrok tragedije, a vlasti obećavaju temeljnu istragu.

Tajlandske vlasti istražuju da li je nemar doveo do smrtonosnog požara, jer su neki preživeli rekli da su vrata bila zaključana i da nije bilo oznaka za izlaze u slučaju opasnotsi.

Upotreba zapaljivih materijala kao dekoracije mogla je olakšati brzo širenje požara, koji je izbio blizu bine, kaže policija.

Ovo nije prva ovakva nesreća u Tajlandu, ali uprkos obećanjima zvaničnika da će biti pojačani uslovi bezbednosti, takve mere se i dalje često slabo sprovode.

Premijer Anutin Čarnvirakul, koji je posetio mesto događaja, rekao je da mu je muzičar koji je nastupao kada je izbio požar rekao da se „čula eksplozija i svi su pokušali da pobegnu od dima i plamena“.

Mnogi ljudi nisu uspeli da izađu iz bara jer su „otišli ​​​​u zadnji deo zgrade i pokušali da se sakriju... u toaletu“, ispričao je Anutin reči muzičara.

Pogledajte snimak požara

Vatrogasci, koje je na požar upozorio vozač u prolazu, navodno su uspeli da stave plamen pod kontrolu za oko pola sata.

Međutim, uprkos njihovim naporima, devet muškaraca i 18 žena je poginulo, dok je više od 70 povređenih prebačeno u bolnicu, od kojih je 24 u kritičnom stanju.

Ostali imaju lakše povrede i opekotine.

Kaev-udon Poungpani (24) iz Laosa kroz suze je opisivao kako je pokušao da spasi mlađeg brata, ali nije uspeo.

„Uzeo sam aparat za gašenje požara i prskao ga po vratima, ali nisam mogao dalje. Čuo sam ljude kako vrište“, rekao je novinarima.

Jednu od preživelih spasila je želja za cigaretom.

„Čulo se 'bum', odjeknulo je... Nije bilo načina da ljudi izađu napolje“, rekla je 41-godišnja Usa Tadsri agenciji Rojters, koja je minutima pre nesreće izašla iz lokala da zapali cigaretu.

Rekla je i da je videla kako ljudi iznose telo njene prijateljice, sa kojom je to veče uživala u provodu u lokalu.

„Bila sam van sebe kad sam je videla... Izgledalo je kao da spava.“

Pogledajte fotografije

txng.di.kwa.deim.hi.di/Facebook/Reuters

APTN Ovako izgleda unutrašnjost bara posle požara

Rungroj Yongrit/EPA/Shutterstock

Chalinee Thirasupa/Reuters Ugljenisana klaviijatura

Prvi nalazi istrage ukazuju da se većina poginulih ugušila od dima, rekao je Surijačai Ravivan, direktor odeljenja za ublažavanje katastrofa u Bangkoku.

Guverner Bangkoka Čačart Sitipunt kaže da su zapaljivi ukrasi na plafonu bara verovatno doprineli brzom širenju požara.

Motociklista Surin Džajharn rekao je za AFP da je pomogao nekolicini ljudi da pobegnu iz zapaljenog bara i da im je njegovom odećom gasio plamen na telima.

„Video sam mnogo mrtvih. Ne znam sudbinu ljudi kojima sam pomogao“, rekao je za AFP.

Vozač koji je upozorio vatrogasce rekao je tajlandskom novinskom listu Dejli njuz da je razbio prozore kako bi pomogao dvoma da pobegnu.

Jutro posle požara bar je bio potpuno uništen. Jasno su se videli razbijeni prozori, ugljenisani predmeti i nameštaj nagomilan ispred ulaza.

Reuters Rong Bir Na Lat Prao je popularni restoran i bar u okrugu Čatučak u Bangkoku

Ovo nije prva ovakva tragedija u Tajlandu.

U požaru 2022. u baru u gradu južno od Bangkoka poginulo je 22 ljudi.

U požaru u noćnom klubu u prestonici, u novogodišnjoj noći 1. januara 2009. poginulo je 66 ljudi, a više od 200 povređeno.

Pre dve godine, 2024, u požaru izazvanim kratkim spojem na čuvenoj pijaci Čatučak na otvorenom poginulo je 1.000 životinja.

Pogledajte video: Godinu dana posle tragedije u noćnom klubu u Kočanima, u Severnoj Makedoniji

https://www.youtube.com/watch?v=BYjRQRbQu2Y&t=136s

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(BBC News, 07.14.2026)