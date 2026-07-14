Španija u finalu Mundijala: Francuska bez šansi, fudbalska lekcija 'Crvene furije'

BBC News pre 2 minuta | Marko Protić - BBC novinar

EPA Radost strelaca golova za Španiju, Mikela Ojarzabala i Pedra Pora

Španija će igrati u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu.

Aktuelni prvaci Evrope održali su čas fudbala Francuskoj, koja je slovila za prvog favorita turnira i pobedili 2:0 u Dalasu u prvom polufinalu Mundijala.

Crvena furija je odigrala skoro pa savršenu utakmicu, potpuno zaustavila prvu zvezdu Trikolora Kilijana Mbapea i zasluženo došla u priliku da drugi put u istoriji, a prvi put posle 2010. sedne na svetski tron.

Španci su poveli u 22. minutu golom Mikela Ojarzabala iz penala.

Ojarzabalu je to bio peti pogodak na ovom Mundijalu i najbolji je strelac Španije na turniru.

Konačan rezultat postavio je desni bek Pedro Poro pogotkom u 58. minutu.

Francuskoj je ovo bio prvi poraz na šampionatu, na kojem je do sada delovala najubedljivije, gotovo nezaustavljivo.

Ali pokazalo se još jednom da Španije zna kako da izađe na kraj sa Mbapeom i ostalim asovima, baš kao što je to bio slučaj i pre dve godine u polufinalu Evropskog prvenstva.

Kada je sudija odsvirao kraj, počelo je slavlje u ložama gde su se, pored ostalih, našli i Ćavi Ernandez i Iker Kasiljas, koji su te 2010. nosili Španiju do prve titule šampiona sveta.

Pored strelaca, večeras se posebno istakao tandem španskih veznih igrača Rodri - Fabijan Ruiz koji je dobio gotovo sve duele sa protivničkim igračima i gospodario na svakom metru terena.

Protivnik Španije u finalu biće pobednik sutrašnjeg meča Argentina - Engleska.

Finale Svetskog prvenstva igra se 19. jula na stadionu u Nju Džersiju.

Reuters Razočarani Kilijan Embape, napadač Francuske

Prvo poluvreme ličilo je više na šahovsku partiju, punu taktičkog nadmudrivanja, nego na fudbalsku utakmicu.

Kao da su se i jedni i drugi plašili da ne prime gol.

Ipak, Španija se bolje snašla, u potpunosti zatvorila Kilijana Mbapea, Majkla Olizea i Usmana Dembelea.

Nijedan šut u okvir protivničkog gola nisu uputili fudbaleri Francuske u prvom poluvremenu.

Crvena furija je imala više loptu u nogama, ali je do prednosti došla posle greške Lukasa Dinja.

Lukavo mu se prikrao Lamin Jamal i ovaj ga je udario po nozi, a za sudiju nije bilo dileme.

Precizan je bio Mikel Ojarzabal.

Francusku je u 28. minutu zadesio peh, jer se defanzivac Vilijam Saliba u 28. minutu požalio na povredu i morao je da napusti teren, a zamenio ga je Maksans Lakroa.

Mogla je Španija u 37. minutu da duplira prednost posle greške golmana Majka Menjona, ali je izblokiran u poslednjem trenutku.

Tri minuta pre kraja, Mbape je imao retku priliku da ugrozi Unaija Simona, ali bržio je bio čuvar mreže Španije.

EPA Fudbaleri Francuske u raspravi sa sudijom Bartonom

EPA Španac Rodri (levo) u duelu sa Francuzom Olizeom (plavi dres)

Očekivalo se da Francuska krene svim silama napred u nastavku utakmice.

Ali uzalud.

Španija je imala sve ključeve utakmice u sopstvenim rukama, a nervoza se sve više uvlačila u redove Francuske.

Igrao se 58. minut, Pedro Poro i Dani Olmo su odigrali sjajan dupli pas, a ovaj drugi je, iako desni bek, u stilu iskusnog centarfora savladao Menjana.

Dala je Crvena furija i treći gol u 61. minutu, ali se strelac Lamin Jamal našao u ofsajdu.

Tek tada su Francuzi videli da je 'vrag odneo šalu' i pokušali da zaigraju kao ekipa koja želi da se nađe u finalu Mundijala.

Ali onda je na scenu stupio Unai Simon.

Golman Španije je odbranio veoma dobru priliku Embapeu u 64. minutu.

Pokušavali su u završnici Francuzi udarcima sa distance da ugroze Simona, ali je on bio na visini zadatka.

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(BBC News, 07.14.2026)