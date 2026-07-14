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Uhapšen bivši hrvatski fudbalski reprezentativac, sumnja se na korupciju

Dario Šimić, član generacije hrvatske reprezentacije koja je bila treća na Svetskom prvenstvu 1998, uhapšen je pod sumnjom na korupciju.

BBC News pre 8 minuta
Dario Šimić
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
Dario Šimić

Dario Šimić, dugogodišnji bivši fudbalski reprezentativac, a sada biznismen, uhapšen je 14. jula u Zagrebu zbog sumnji na korupciju, javlja Hrvatska radio-televizija (HRT).

Policija se još nije oglasila.

Uz njega je uhapšena i Neda Livljanić, bivša šefica Odeljenja za turizam u primorskom gradu Šibeniku, koja se tereti da je nezakonito davala dozvole za rad Šimićevom kampu u naselju Tisno, oko 30 kilometara od Šibenika.

Navodno je ona izdala Šimiću rešenje za pružanje ugostiteljskih usluga u kategoriji kamp u domaćinstvu, iako parcele na kojima se kamp nalazio nisu ispunjavale potrebne prostorne uslove, piše portal Index.hr.

Deo parcele navodno je bio izvan građevinske zone, odnosno nije imao građevinsku namenu, a sporna rešenja izdavana su 2020. i 2021. godine, dodaje hrvatski sajt.

Livljanić je i ranije bila privođena zbog sumnji u vezi sa sličnim nezakonitostima, pišu mediji u Hrvatskoj.

Nekadašnji odbrambeni igrač hrvatske reprezentacije i najjačih italijanskih klubova, Dario Šimić je poslednjih 15 godina izgradio poslovnu karijeru.

Zajedno sa bratom Josipom, takođe bivšim fudbalerom, Dario Šimić je novac zarađen od fudbala počeo je da ulaže u razne poslove, najviše u ugostiteljstvu i trgovini kafom i proizvodnji vode.

Ovo nije prvi susret porodice Šimić sa zakonom.

Josip Šimić je uhapšen prošle godine u velikoj policijskoj akciji zbog fiktivne trgovine i utaje poreza.

U istrazi je tada priznao sve što mu se stavljalo na teret, a posle se nagodio sa nadležnim organima.

Slučaj Josipa Šimića nije povezan sa hapšenjem njegovog brata Darija, piše Index.hr.

Ko je Dario Šimić?

Šimić je rođen 12. novembra 1975. u Zagrebu i postao je jedan od najpoznatijih hrvatskih fudbalera sa 100 nastupa za Hrvatsku.

Karijeru je počeo u Dinamu, odnosno tadašnjoj Kroaciji Zagreb, a sa hrvatskom reprezentacijom je na Svetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj osvojio prvu veliku medalju u fudbalu - treće mesto.

Za reprezentaciju je igrao od 1996. do 2008. i dao je tri gola.

Zahvaljujući dobrim igrama na Mundijalu, prešao je u italijanski Inter, a potom u redove gradskog rivala Milana, sa kojim je osvojio dve titule prvaka Evrope - 2003. i 2007, dve titule šampiona države, nacionalni kup, evropski Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo.

Igrao je i za francuski Monako, da bi se vratio u zagrebački Dinamo u kojem je 2010. završio karijeru.

Posle fudbalske karijere, Šimić se okrenuo biznisu.

U razgovoru za italijanski Gazeta delo sport ove je godine rekao je da njegova porodica drži 70 odsto hrvatskog tržišta velikih boca za vodu i da sa bratom ima i 22 kafića.

Na sajtu firme 'Živa voda - Aquaviva' piše da je reč o porodičnom poslu, da je Dario Šimić vlasnik i osnivač, „začetnik poslovne priče i ideje o brendu Aquaviva".

Šimić je povremeno privlačio pažnju i nekim izjavama.

Jedna od najpoznatijih je o papi Franji, crkvi i referendumu o braku 2013. godine, posle koje su ga mnogi ismevali na društvenim mrežama.

Šimić je tada govorio i o Adamu i Evi, Noi i crkvi, a posebno se proširila njegova rečenica o „potomcima Adama i Eve sa Nojeve barke".

„Još od Adama i Eve, verujem da sam potomak Adama i Eve, sa Nojeve barke, i tako znam odakle sam i znam kuda idem.

„Kako je rekao papa Franja, treba da budemo veoma tolerantni, da prihvatimo svu našu braću i sestre, bilo obzira na različitosti, bez obzira ko ima kakve sklonosti, oni su naša braća i sestra koji su isto potekli sa Nojeve barke", rekao je tada Šimić, podseća Index.hr.

Ubrzo potom, na Fejsbuku je nastala ironična stranica „Svi mi koji smo potomci Adama i Eve sa Noine barke", koja je skupila veliki broj članova.

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(BBC News, 07.14.2026)

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