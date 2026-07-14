Uhapšen bivši hrvatski fudbalski reprezentativac, sumnja se na korupciju

BBC News pre 8 minuta

Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images Dario Šimić

Dario Šimić, dugogodišnji bivši fudbalski reprezentativac, a sada biznismen, uhapšen je 14. jula u Zagrebu zbog sumnji na korupciju, javlja Hrvatska radio-televizija (HRT).

Policija se još nije oglasila.

Uz njega je uhapšena i Neda Livljanić, bivša šefica Odeljenja za turizam u primorskom gradu Šibeniku, koja se tereti da je nezakonito davala dozvole za rad Šimićevom kampu u naselju Tisno, oko 30 kilometara od Šibenika.

Navodno je ona izdala Šimiću rešenje za pružanje ugostiteljskih usluga u kategoriji kamp u domaćinstvu, iako parcele na kojima se kamp nalazio nisu ispunjavale potrebne prostorne uslove, piše portal Index.hr.

Deo parcele navodno je bio izvan građevinske zone, odnosno nije imao građevinsku namenu, a sporna rešenja izdavana su 2020. i 2021. godine, dodaje hrvatski sajt.

Livljanić je i ranije bila privođena zbog sumnji u vezi sa sličnim nezakonitostima, pišu mediji u Hrvatskoj.

Nekadašnji odbrambeni igrač hrvatske reprezentacije i najjačih italijanskih klubova, Dario Šimić je poslednjih 15 godina izgradio poslovnu karijeru.

Zajedno sa bratom Josipom, takođe bivšim fudbalerom, Dario Šimić je novac zarađen od fudbala počeo je da ulaže u razne poslove, najviše u ugostiteljstvu i trgovini kafom i proizvodnji vode.

Ovo nije prvi susret porodice Šimić sa zakonom.

Josip Šimić je uhapšen prošle godine u velikoj policijskoj akciji zbog fiktivne trgovine i utaje poreza.

U istrazi je tada priznao sve što mu se stavljalo na teret, a posle se nagodio sa nadležnim organima.

Slučaj Josipa Šimića nije povezan sa hapšenjem njegovog brata Darija, piše Index.hr.

Ko je Dario Šimić?

Šimić je rođen 12. novembra 1975. u Zagrebu i postao je jedan od najpoznatijih hrvatskih fudbalera sa 100 nastupa za Hrvatsku.

Karijeru je počeo u Dinamu, odnosno tadašnjoj Kroaciji Zagreb, a sa hrvatskom reprezentacijom je na Svetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj osvojio prvu veliku medalju u fudbalu - treće mesto.

Za reprezentaciju je igrao od 1996. do 2008. i dao je tri gola.

Zahvaljujući dobrim igrama na Mundijalu, prešao je u italijanski Inter, a potom u redove gradskog rivala Milana, sa kojim je osvojio dve titule prvaka Evrope - 2003. i 2007, dve titule šampiona države, nacionalni kup, evropski Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo.

Igrao je i za francuski Monako, da bi se vratio u zagrebački Dinamo u kojem je 2010. završio karijeru.

Posle fudbalske karijere, Šimić se okrenuo biznisu.

U razgovoru za italijanski Gazeta delo sport ove je godine rekao je da njegova porodica drži 70 odsto hrvatskog tržišta velikih boca za vodu i da sa bratom ima i 22 kafića.

Na sajtu firme 'Živa voda - Aquaviva' piše da je reč o porodičnom poslu, da je Dario Šimić vlasnik i osnivač, „začetnik poslovne priče i ideje o brendu Aquaviva".

Šimić je povremeno privlačio pažnju i nekim izjavama.

Jedna od najpoznatijih je o papi Franji, crkvi i referendumu o braku 2013. godine, posle koje su ga mnogi ismevali na društvenim mrežama.

Šimić je tada govorio i o Adamu i Evi, Noi i crkvi, a posebno se proširila njegova rečenica o „potomcima Adama i Eve sa Nojeve barke".

„Još od Adama i Eve, verujem da sam potomak Adama i Eve, sa Nojeve barke, i tako znam odakle sam i znam kuda idem.

„Kako je rekao papa Franja, treba da budemo veoma tolerantni, da prihvatimo svu našu braću i sestre, bilo obzira na različitosti, bez obzira ko ima kakve sklonosti, oni su naša braća i sestra koji su isto potekli sa Nojeve barke", rekao je tada Šimić, podseća Index.hr.

Ubrzo potom, na Fejsbuku je nastala ironična stranica „Svi mi koji smo potomci Adama i Eve sa Noine barke", koja je skupila veliki broj članova.

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(BBC News, 07.14.2026)