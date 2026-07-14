AMSS: Veliki broj vozila na putevima, kamioni čekaju na granicama od dva sata do pet sati

Beta pre 19 minuta

 Automoto savez Srbije (AMSS) upozorava da vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača.

U jutrošnjem saopštenju se ukazuje da umor nastaje postepeno i da je pad koncentracije najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom, te poziva da se izbegava putovanje u najtoplijem delu dana, a ukoliko je nephodno tada putovati praviti češće pauze tokom vožnje.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Putnička vozila se na prelazu Preševo zadžavaju 20 minuta.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju pet sati, na Bezdanu četiri sata na Kelebiji i Batrovcima tri sata, a na Horgošu dva sata.

(Beta, 14.07.2026)

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